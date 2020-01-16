«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:01:59+03:00

У авто смят багажник, люди не пострадали

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Под Новосибирском, в Куйбышеве, утром в четверг, 16 января, произошла авария. Пассажирский автобус врезался в иномарку. Машина стояла впереди него. Удар был такой силы, что у легковушки смяло весь багажник, у автобуса повреждена передняя часть. В это время в салоне были люди.

— Самого столкновения я не видела. Была дома, услышала хлопок, выглянула в окно. Сама я медик, поэтому сразу побежала на улицу, помощь оказывать. Спросила у людей, но все были вроде в порядке. Подъехал следующий автобус, и они сели в него, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Ветошкина.

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: Светлана Ветошкина

Жители города, увидев в соцсети фото ДТП, забеспокоились за родных.

— Может, кто уведет номер машины, напишите. Только цифры.

— Сейчас проезжал мимо, прикурил, так прикурил.

— Сильно столкнулись. Затормозить, что ли не успел?

ИСТОЧНИК KP.RU