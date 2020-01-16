«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку
Под Новосибирском, в Куйбышеве, утром в четверг, 16 января, произошла авария. Пассажирский автобус врезался в иномарку. Машина стояла впереди него. Удар был такой силы, что у легковушки смяло весь багажник, у автобуса повреждена передняя часть. В это время в салоне были люди.
— Самого столкновения я не видела. Была дома, услышала хлопок, выглянула в окно. Сама я медик, поэтому сразу побежала на улицу, помощь оказывать. Спросила у людей, но все были вроде в порядке. Подъехал следующий автобус, и они сели в него, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Ветошкина.
Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: Светлана Ветошкина
Жители города, увидев в соцсети фото ДТП, забеспокоились за родных.
— Может, кто уведет номер машины, напишите. Только цифры.
— Сейчас проезжал мимо, прикурил, так прикурил.
— Сильно столкнулись. Затормозить, что ли не успел?
ИСТОЧНИК KP.RU