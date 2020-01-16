2020-01-16T06:01:59+03:00
Происшествия

«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку

У авто смят багажник, люди не пострадали
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Куйбышеве пассажирский автобус врезался в иномарку. Фото: Светлана ВетошкинаВ Куйбышеве пассажирский автобус врезался в иномарку. Фото: Светлана Ветошкина
Изменить размер текста:

Под Новосибирском, в Куйбышеве, утром в четверг, 16 января, произошла авария. Пассажирский автобус врезался в иномарку. Машина стояла впереди него. Удар был такой силы, что у легковушки смяло весь багажник, у автобуса повреждена передняя часть. В это время в салоне были люди.

— Самого столкновения я не видела. Была дома, услышала хлопок, выглянула в окно. Сама я медик, поэтому сразу побежала на улицу, помощь оказывать. Спросила у людей, но все были вроде в порядке. Подъехал следующий автобус, и они сели в него, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Ветошкина.

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: Светлана Ветошкина

Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: Светлана Ветошкина

Жители города, увидев в соцсети фото ДТП, забеспокоились за родных.

— Может, кто уведет номер машины, напишите. Только цифры.

— Сейчас проезжал мимо, прикурил, так прикурил.

— Сильно столкнулись. Затормозить, что ли не успел?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу
В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки
Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине
«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке
Врачи «Скорой помощи» попали в аварию, когда спешили к рожающей сибирячке
Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси
«Техники не хватает»: мэр Новосибирска ответил на критику чистки дорог
Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»
«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку
«Это же ненормально!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как считал министров, уехавших за границу
Вылетел на встречку: в Новосибирске в страшной аварии пострадала пассажирка такси
«Не дошла до дома пару метров»: сибирячка сломала ногу, поскользнувшись у подъезда
«Нам же добро сделали»: мама мальчика, которому собрали 1,5 миллиона, подарила бабушке сковородку
«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку
Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе
«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов
«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети
Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2
Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?