«Это же ненормально!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как считал министров, уехавших за границу

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:57:03+03:00

Анатолий Локоть заявил, что государственные деятели такого уровня должны жить только в России, но на практике пока получалось иначе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анатолий Локоть поддержал запрет иностранного гражданства для министров и губернаторов, а также рассказал о впечатлениях от послания президента к Федеральному собранию

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Мэр Новосибирска и коммунист Анатолий Локоть заявил в интервью КП-Новосибирск, что ему оказалась близка речь Владимира Путина, с которой президент обратился к Федеральному собранию. Самой главной новостью вчерашнего дня Локоть назвал отставку правительства и назначение нового премьер-министра:

— Я обращаю ваше внимание на начало выступления президента, а он начал с того, что сегодня в обществе вырос запрос на перемены. Что это такое? У меня опыт достаточный, тут зряшных слов и посылов не бывает, я сразу понял, что это повлечет за собой. В конечном итоге это повлекло отставку и смену правительства, — рассказал во время прямого эфира на радио КП-Новосибирск Анатолий Локоть. — Президент ответил на самые главные запросы, на социальные вопросы, на ту критику, которая раздавалась в отношении правительства РФ, поднял вопрос об укреплении суверенитета и защиты государственных интересов РФ, вопрос-то очень важный! Около полугода назад мы с одним из крупных руководителей федерального уровня вспоминали, сколько бывших министров России живет за границей, мы насчитали около 20 фамилий! Но это же ненормально! Это все понимают! Руководитель такого уровня является носителем, если не секретов, то специальной информации, которая, конечно же, должна быть защищена. Поэтому если ты избрал для себя эту стезю, связывай свое будущее и настоящее полностью со своей страной, это правильный посыл. Я двумя руками поддерживая его, это отвечает внутреннему настрою всех думающих людей. На большинство важных болевых вопросов в своем послании президент ответил.

Напомним, во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, после чего правительство России подало в отставку. Президент предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Сейчас Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу России.

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