2020-01-16T05:51:18+03:00
Происшествия

Вылетел на встречку: в Новосибирске в страшной аварии пострадала пассажирка такси

Машины столкнулись лоб в лоб, один из водителей — в реанимации
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске в жуткой аварии пострадала пассажирка такси, один из водителей - в реанимацииВ Новосибирске в жуткой аварии пострадала пассажирка такси, один из водителей - в реанимации
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В Новосибирске произошло жуткое ДТП. Все случилось поздно вечером в среду, 14 января на Советском шоссе. Есть пострадавшие.

— Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова в пути следования у дома 62-1 улица Мира совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris водитель 1966 года рождения который двигался во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На Hyundai Solaris были наклейки такси «Uber». Во врем столкновения в салоне находилась пассажирка. Ее доставили в больницу. Врачи диагностировали — сотрясение головного мозга. Сейчас 27-летнюю сибирячку отпустили домой. А вот водитель Toyota Corolla находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него множественные переломы, в том числе позвоночника.

В Новосибирске в жуткой аварии пострадала пассажирка такси, ее увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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