2020-01-16T04:42:08+03:00
Общество

«Не дошла до дома пару метров»: сибирячка сломала ногу, поскользнувшись у подъезда

Теперь женщине предстоит операция и длительное лечение
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка сломала себе стопу, поскользнувшись в у подъезда.Сибирячка сломала себе стопу, поскользнувшись в у подъезда.
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В Новосибирске женщина не дошла до дома пару метров. Она поскользнулась у подъезда и упала в сугроб. Однако, мягкая подстилка не спасла сибирячку от тяжелой травмы.

— Я 12 января возвращалась домой с магазина на улице Оловозаводской, 5, не доходя до подъезда где-то два метра, поскользнулась, и вот результат: перелом стопы со смещением, предстоит операция, — рассказала Марина в группе «Инцидент Новосибирск».

Расскажем, кто и за что отвечает в подобных случаях, и как поступить, если все-таки «упал, очнулся гипс».

Итак, если жалобы на сугроб или наледь, проходят мимо ушей УК, то можно смело идти в жилинспекцию.

— За состояние дворов отвечает лицензированная управляющая компания или ЖСК. Жалобы надо отправлять к ним. Обязательно убедитесь, что ваша заявка в устной или письменной форме были принята и зафиксирована. Это важно, чтобы потом жилинспекция могла предъявить претензии к управляющей компании. Если управляющая компания никак не отреагировала на вашу жалобу, можете сразу обращаться в жилиспекцию. Сначала «управдому» будет выдано предписание, но если в течение 2 — 3 дней нарушение не будет устранено, компании грозит штраф. Если это лицензированная управляющая компания, то оштрафовать ее могут на сумму от 250 до 300 тысяч рублей, если ТСЖ — от 40 до 50 тысяч рублей, — пояснили в службе.

Если все-таки упал и что-то себе повредил, предстоит длительное лечение, восстановление, а еще больничный и простой на работе, то действия следующие:

— Нужно собрать доказательства: где упал, что стало причиной, все медицинские документы. Далее пишем жалобу на имя руководителя УК. Рассказываем о ситуации, о последствиях и просим выплатить компенсацию, то есть возместить ущерб в размере стоимости затрат: потеря заработка, лечение и так далее. Еще назначаем компенсацию морального вреда за нанесенный вред здоровью. Также можно наказать каждого, кто виноват в ситуации вплоть до дворника. Это уже через полицию, — рассказала КП-Новосибирск юрист Елена Данилова.

Если в УК отказываются признавать вину, тогда следует обратиться в суд.

Кстати, Марина, упавшая у подъезда, сказала, что подавать в суд не будет. Возможно, женщина по-хорошему договорилась с УК, а может, считает, что это слишком хлопотное для нее дело, учитывая состояние ее здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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