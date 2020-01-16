«Нам же добро сделали»: мама мальчика, которому собрали 1,5 миллиона, подарила бабушке сковородку

16 Янв. 2020 2020-01-16T03:20:15+03:00

Пожилая женщина отказалась от покупки на кассе в магазине, так как цена посудины оказалась для нее высокой

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Блогер Наталья Мишина, которая собрала 13-летнему Вани полтора миллиона рублей, рассказала в своем аккаунте в Инстаграме о добром поступки его мамы.

— Я мечтала, чтобы рождественское чудо для Вани запустило бумеранг добра. И оно запустило! — поделилась радостная девушка.

Далее Наталья предлагает послушать со звуком следующие сторис. Там в аудиосообщениях девушка рассказывает об интересном инциденте, случившемся в магазине городка Камне-на-Оби.

— Ходит, ходит там одна одно покупает, другая другое. Хоп бабушка на кассу подходит и говорит: «Нин, какая хорошая сковорода! Вот крышка». Она там еще что-то набрала, подошла рассчитаться, я ей цену говорю, что две с лишним тысяч, а она спрашивает, почему так дорого. А там только сковорода полторы тысячи стоит. Бабушка отказалась от покупки: слишком дорого. Оплатила оставшееся, и ушла. Подходит женщина и говорит, мне, пожалуйста, это сковороду быстренько с крышечкой: «Хочу бабушке приятное сделать. Вы знаете, мне ж добро сделали, мы вот с сыном миллионерами стали. Я теперь тоже хочу делать добро, раз могу», — рассказала сибирячка.

Дальше мама Вани побежала скорее догонять бабушку, чтобы подарить ей сковороду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754951" frameborder="0"></iframe> Мама Вани, которому блогер собрала полтора миллиона рублей, подарила чужой бабушке сковородку.

Напомним, Наташа Мишина — блогер и писатель в одном лице. Она ведет инстаграм-страничку, где пишет о буднях молодой мамы, трудностях и забавностях, с которыми сталкивается каждый день. Простой и понятный формат нашел свою аудиторию: на Наташу подписаны более 600 тысяч человек. Сейчас девушка со своим сыном приехала из Санкт-Петербурга погостить у родителей в родном городке Камень-на-Оби.

Как-то она с ребенком ехала в автобусе, малыш любит кататься на общественном транспорте. Пока молодая мама усаживалась, водитель нервничал: хотел, чтобы ему скорее передали деньги за проезд. В этот момент ехавший в автобусе 13-летний мальчик по имени Ваня решил девушке с ребенком помочь, и купил ей билетик.

Позже блогер узнала, что Ваня живет с мамой, с папой мальчика она развелась, и ему приходится жертвовать занятиями в художественной школе из-за того, что в доме они делают ремонт и денег не хватает. Блогер его отблагодарила за добрый поступок в автобусе, устроив мальчишке рождественское чудо: ее подписчики собрали полтора миллиона рублей семье. Эти деньги мама Вани думает потратить на покупку квартиры сыну в Новосибирске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754950" frameborder="0"></iframe> Мама Вани, которому блгоер собрала полтора миллиона рублей, подарила сковородку незнакомой бабушке.

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ИСТОЧНИК KP.RU