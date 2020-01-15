2020-01-15T21:01:39+03:00
Дом. Семья

«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку

Сибирячка сняла забавное видео со своим домашним питомцем, оно умилит любого
Екатерина Иванова
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Когда Джесси спит - она храпит. Фото: архив героя публикацииКогда Джесси спит - она храпит. Фото: архив героя публикации
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Жительница Новосибирска Алина Евтушенко сняла на видео своего маленького питомца — двухмесячного щенка породы джек-рассел-терьер. Вроде бы ничего необычного, но чтобы познать всю прелесть ролика, надо включить звук. Щенок на самом деле храпит!

— Когда мы принесли его домой в возрасте двух месяцев, я сначала не знала о том, что собака храпит, — рассказывает хозяйка собаки Алина. — Храп услышала в первую ночь, думала это муж, а оказалось это храп на всю квартиру от этого маленького, милого комочка счастья, меня это удивило и рассмешило, я подумала о том, что надо это снять на видео.

Видео попало в интернет, и пользователи сети могут сами оценить уровень шума от маленького щенка.

Кстати, ветеринары не видят ничего страшного в подобной «аномалии», щенки могут храпеть по многим причинам, при этом если общее самочувствие не нарушено, то не стоит об этом сильно беспокоиться — само пройдет. Так произошло и в этом случае, с возрастом, Джесси, так назвали щенка, стала издавать во сне более тихие звуки, которые скорее можно назвать посапыванием.

Как храпит щенок джек-рассел-терьера.Джек Рассел терьер , 2 месяца

ИСТОЧНИК KP.RU

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