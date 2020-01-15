Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:37:19+03:00

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В Новосибирске школьница стала «заложницей» водителя автобуса. Девочка оплатила проезд по карте школьника, но шофер уперся — не было платежа, система дала сбой. Водитель заблокировал двери автобуса и заставил ребенка оплачивать проезд повторно. По крайней мере, именно так эту ситуацию описывает на странице в социальных сетях мама девочки — Оксана Василенко, работающая в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

— Надо ли говорить, где при этом были взрослые пассажиры и насколько по-хамски вел себя водитель? — комментирует происшествие сама Оксана и при этом отдает должное своей дочери, которая решила добиться справедливости и сама отправилась в автотранспортное предприятие, к начальнику водителя.

Девочка подготовила распечатки со списанием с карты и добилась своего: перед ней извинились, пообещали призвать водителя к ответу и вернули 30 рублей за потраченные на проезд деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU