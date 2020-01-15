«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:41:35+03:00

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Сибирячка с «Матрешкиного двора» пожаловалась на рыжую соседку, которая устраивает мелкие пакости. Женщина утверждает, что соседка специально достает ее собаку, клеит объявления и рисует граффити, пока хозяев нет дома. Терпение девушки лопнуло и она выложила пост в группу «Инцидент Новосибирск».

Конфликт соседей происходит в новостройке на улице Петухова, 97/2. Хозяйка квартиры Анна с помощью видеокамеры поймала соседку на расклеивании объявлений на дверь квартиры. И обвинила женщину в вандализме: по словам девушки, она специально приходят к двери и дразнит собаку, нажимая на звонок и стуча в дверь. После этого соседка начинает клеить объявление на дверь, писать на ней и стенах.

- Уважаемая собаковод! Ваши шавки своим лаем не дают спать половине дома ни в 06:39, ни в 00:20. Заткните их, пожалуйста. Мы вас дружно ненавидим!, — написано в объявлении.

Многие новосибирцы поддержали собаковода Анну и посоветовали соседке успокоиться.

Рыжая соседка затравила собаковода из-за лая псов.

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ИСТОЧНИК KP.RU