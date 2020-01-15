2020-01-15T13:51:03+03:00
Общество

Новосибирские школьники не питаются на равных: что должно изменить послание Президента Федеральному собранию

Владимир Путин озвучил позицию по теме, которую бурно обсуждали эксперты в эфире Радио КП-Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Президент высказался о питании для младших школьников.Президент высказался о питании для младших школьников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Очередной тезис коснулся школьного питания.

- Когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно мам, появляется больше возможностей выйти на работу. Но предстоят новые расходы на школу. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питание всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс, - сказал глава государства.

Очень близкую тему недавно поднимала в эфире радиостанция КП-Новосибирск. С экспертами и слушателями мы выясняли: отличается ли школьный рацион детей-льготников от рациона их сверстников. Как выяснилось, такие различия есть: меню у детей разное. Возможно, явление не массовое, касается не всех школ, но примеры такие есть. В ответ на это врач-диетолог рассказал, как должно быть по закону.

«Деления на платных и бесплатных быть не должно» - эксперты и слушатели о питании в новосибирских школах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Единое меню должно быть для всех учеников школы и класса! Есть санитарные правила и нормативы, которые определяют, сколько углеводов, белков, жиров, какие конкретно виды продуктов необходимо использовать в школьном питании. Изменений быть не может для платных, или бесплатных групп. Единое меню утверждает Роспотребнадзор. Если кому-то дают что-то, что не соответствует утвержденному меню – это нарушение. Меню должно быть вывешено в самой школьной столовой, - прокомментировал КП-Новосибирск врач-диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов. - Разной, в зависимости от обеспеченности школьника и его родителей, может быть буфетная продукция. Накормили всех одинаково, а дополнительно что-то в буфете купить ребенок может. К сожалению, по нашей информации, доходят такие данные: есть разница между теми, кто платит больше, и теми, кто меньше. Меню разное.

Почему питание для льготников отличается от рациона других школьников?.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

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