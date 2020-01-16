2020-01-16T10:19:57+03:00
Общество

Новосибирский бизнесмен судится с врачами после смерти двух его бабушек в больнице

Общественник обвинил клинику в неправильной постановке диагноза и халатности
Никита МАНЬКО
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Спустя полгода после трагедии дело попало в суд. На фото: Нина Ивановна (слева) и Любовь Борисовна. Фото: личный архив героя публикации.Спустя полгода после трагедии дело попало в суд. На фото: Нина Ивановна (слева) и Любовь Борисовна. Фото: личный архив героя публикации.
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Новосибирец Владимир Золотов требует наказать руководство городской клинической больницы №1 в суде. В прошлом году обе бабушки новосибирца скончались в медучреждении практически одна за другой — больница не дала родным проститься с тяжелобольными перед смертью, ранее сообщал «КП-Новосибирск» бизнесмен и общественник Золотов.

Нина Ивановна попала в больницу перед майскими праздниками 2019 года — врачи привезли пенсионерку на «скорой», а затем перевели в стационар. Инфекционисты поставили диагноз «рожа» и попытались выписать уже на следующий день, якобы из-за нехватки медсестер. На 9 мая женщина звонила родственникам и просила срочно забрать ее — родные застали бабушку уже в реанимации без сознания. По словам Владимира Золотова, уже 21 мая врачи сообщили о смерти пожилой женщины.

Вторая бабушка Любовь Борисовна тоже попала в инфекционную больницу и скончалась буквально через две недели после Нины Ивановны. Врачи забрали Любовь Борисовну на «скорой», но бизнесмен считает, что ошиблись с диагнозом.

— Врачи сказали: отравление. Но я так не думаю: бабуля следила за собой, была модницей. В последнее время она сидела на какой-то диете, сказала мне по телефону, что килограммов семь скинула. Думаю, дело было не в отравлении, а как раз в том, что она недоедала. Но ее почему-то отвезли в инфекционку, это было 19 мая, а 3 июня она умерла. Любовь Борисовна два года ждала меня из командировки, а врачи так и не дали ей шанса меня увидеть, даже перед смертью. Хотя в это время уже был принят закон, что медики должны допускать родственников к больным в реанимацию, — рассказывал «КП-Новосибирск» Владимир Золотов.

Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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