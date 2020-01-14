2020-01-14T12:28:54+03:00
Происшествия

Выехал на встречку: в аварии в Новосибирске пострадала полуторагодовалая девочка

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Фото: ГИБДД НовосибирскВ результате ДТП пострадал маленький ребенок. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Днем 14 января в Ленинском районе Новосибирска произошла авария: столкнулись три машины. В результате ДТП пострадал маленький ребенок.

— Около 15:20 42-летний водитель «Toyota Corolla» ехал по улице Покрышкина со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Сибиряков-гвардейцев. В один момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Hyundai Solaris» и «Volkswagen», — сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадал сам водитель «Toyota Corolla» и полуторагодовалая девочка, которая ехала в автомобиле «Volkswagen». В настоящее время, травмы, которые получили пострадавшие люди, уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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