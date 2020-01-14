«Звонил, обещал вернуться»: в Новосибирске полицейские расследуют странное исчезновении 23-летнего парня

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:17:56+03:00

Сибиряк иногда звонит и говорит, что скоро будет дома

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал Алексей Валерьевича Ламбина. Парню 23 года. О нем ничего неизвестно уже почти неделю: он исчез 8 января.

— Алексей как обычно утром уехал на работу из дома на Большевистской и не вернулся. На следующий день родные позвонили мужчине на мобильный, но им ответил незнакомец. Он сказал, что нашел этот телефон на остановке. Ранее Алексей не пропадал, — рассказал КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что Алексей уже звонил домой и обещал в скором времени вернуться, но до сих пор не появился.

Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную короткую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные туфли и вязаную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где может находиться Алексей Ламбин, или вы просто видели его на улице, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU