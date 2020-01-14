Прокуратура проверит соцслужбы после гибели школьниц в Новосибирске

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:40:52+03:00

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В Новосибирске прокуратура проверяет учреждения, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Это связано с гибелью двух девочек в Октябрьском районе.

— По результатам проверки прокуратура оценит полноту принятых мер органами системы профилактики по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По факту смерти подростков органы следствия проводят уголовно-процессуальную проверку, результаты которой взяты на контроль, — сообщает прокуратура.

Подростков нашли мертвыми под окнами дома №162/1. Перед тем как покончить с собой, девочки попрощались с друзьями и написали предсмертные записки. Листы с текстом нашли в куртке одной из девочек.

Известно, что обе учились в восьмом классе, старшей 15, младшей — 14 лет. Пока врачи отпаивали бабушку одной из девочек валерьянкой, следователи изучали место происшествия. Друзья покончивших с собой в Новосибирске школьниц не понимают, почему девочки решились на суицид. По их словам, у подружек были романтические отношения друг с другом, но никто не запрещал им общаться.

Соседи рассказывают, что на верхних этажах во 2 подъезде уже второй год происходит стихийный наркопритон. На 15,16 и 17 этажах постоянно собирались непонятные люди, и эти девочки там были.

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ИСТОЧНИК KP.RU