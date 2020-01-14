2020-01-14T11:40:52+03:00
Общество

Прокуратура проверит соцслужбы после гибели школьниц в Новосибирске

Мертвых подростков нашли под окнами дома №162/1 по улице Добролюбова
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Прокуратура проверит соцслужбы после гибели двух девочек.Прокуратура проверит соцслужбы после гибели двух девочек.Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

В Новосибирске прокуратура проверяет учреждения, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Это связано с гибелью двух девочек в Октябрьском районе.

— По результатам проверки прокуратура оценит полноту принятых мер органами системы профилактики по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По факту смерти подростков органы следствия проводят уголовно-процессуальную проверку, результаты которой взяты на контроль, — сообщает прокуратура.

Подростков нашли мертвыми под окнами дома №162/1. Перед тем как покончить с собой, девочки попрощались с друзьями и написали предсмертные записки. Листы с текстом нашли в куртке одной из девочек.

Известно, что обе учились в восьмом классе, старшей 15, младшей — 14 лет. Пока врачи отпаивали бабушку одной из девочек валерьянкой, следователи изучали место происшествия. Друзья покончивших с собой в Новосибирске школьниц не понимают, почему девочки решились на суицид. По их словам, у подружек были романтические отношения друг с другом, но никто не запрещал им общаться.

Соседи рассказывают, что на верхних этажах во 2 подъезде уже второй год происходит стихийный наркопритон. На 15,16 и 17 этажах постоянно собирались непонятные люди, и эти девочки там были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки.

Тела подружек нашли под окнами 17-этажки, в их одежде следователи обнаружили предсмертные послания. (подробнее)

«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска.

Перед тем как покончить с собой, девочки попрощались с друзьями и написали предсмертные записки. (подробнее)

«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому.

Житель дома, возле которого нашли умерших девочек, рассказал КП-Новосибирск, в какой компании они оказались. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она пьяная, протрезвеет — отпустите»: сибиряк нашел в сугробе птичку без сознания
«Они к синякам холодное приложить хотели»: двое грабителей с фингалами украли в магазине мясо
Виновата колея: микроавтобус, полный пассажиров, на дамбе выбросило на встречку
«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» во второй раз одолела «Куньлунь Ред Стар»
Прогноз экономистов: что будет с ценами на доллар, золото и нефть
«Удалили всех»: в соцсети «ВКонтакте» массово блокируют пользователей
Спасенный на кладбище: загадочная история мужчины, который очнулся среди могил с потерей памяти
Ученые: каждый 10 врач в России - алкоголик
«Набросился с кулаками»: почтальон брызнула газом в глаза агрессивному сибиряку
Три машины шесть часов не могли разъехаться во дворе в Новосибирске
141 заявление на «цифровых мошенников» получила новосибирская полиция
141 заявление на «цифровых мошенников» получила новосибирская полиция
Купели на Крещение 2020 в Новосибирске: адреса, время работы
«Лапы как из мясорубки»: собака которую сбила машина, сутки лежала в луже крови
«Столько страха в глазах ребенка!»: новосибирцев потрясла фейковая новость о брошенной на улице девочке
Выехал на встречку: в аварии в Новосибирске пострадала полуторагодовалая девочка
«Звонил, обещал вернуться»: в Новосибирске полицейские расследуют странное исчезновении 23-летнего парня
Прокуратура проверит соцслужбы после гибели школьниц в Новосибирске
«Подвигала «булочками»!»: сибирячка в костюме Санты подразнила соцсети откровенным видео
Скрытные и голодные: в Академгородке засняли на видео редких птиц
Думали, горит: из-за задымления в новосибирскую школу приехали пожарные
«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом
«Глаза от боли невозможно открыть»: новосибирцы получили ожоги, искупавшись в бассейне
Он увидел ее в интернете и приехал: приставы разлучили влюбленного африканца с сибирячкой
«Это вакханалия какая-то!»: беременная сибирячка устроила драку в поликлинике из-за очереди
Гаишники спасли водителя легковушки, заглохшей на трассе под Новосибирском
«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса
Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках