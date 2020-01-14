«Целая коробка малышей!»: волонтеры спасли семерых щенков, замерзающих в сугробе

14 Янв. 2020 2020-01-14T03:03:06+03:00

У животных повреждены лапки, они все в грязи и фекалиях

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В поле рядом с СНТ «Лайнер», что под Новосибирском, волонтеры приюта для бездомных животных «Дари добро» нашли целую коробку с щенками. Она была брошена в сугробе. Внутри находились шесть мальчиков и одна девочка — всего семь малышей. Учитывая, что на улице с каждым днем все больше холодает, то ребятню ждала жестокая участь: смерть от холода и голода.

— Срочный сбор на передержку для семи щенят! Договорились с женщиной по 1000 рублей за щенка. Они у нее будут месяц, максимум два. Корм она сама будет покупать, с нас только пеленки, обработка от паразитов и полная вакцинация. На все это нужны средства! — обратились к людям активисты.

Малышам нужен новый дом, где о них позаботятся. Фото: Оксана Маслова

По словам волонтеров, у щенят обморожена кожа на лапках, они все в грязи и фекалиях. Активисты предполагают, что малыши уже давно остались без мамы.

Если вы можете помочь щенкам, просьба обращаться по телефону 8 — 913 — 921 — 11 — 31.

ИСТОЧНИК KP.RU