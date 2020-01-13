«Вы деньги получили — а теперь валите»: владельцы новосибирского ресторана подрались с африканскими артистами

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:47:17+03:00

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В Новосибирске, накануне новогодних праздников, 26 декабря, конфликт между владельцами и охраной ресторана «Гавар» и африканскими артистами закончился дракой. Теперь разбираться в этой истории будет полиция.

По словам директора афро-барабанного шоу «Afro Show Kalakuta» Джюда Ойеволе, это происшествие оказалось для них очень неприятной неожиданностью. Ведь в данном заведении они выступают часто, однако в такой ситуации оказались впервые.

— Мы ребятами приезжали туда на новогодний праздник. Нас уже встретили там не очень приветливо, но мы внимания на это не обратили. Ведь мы приехали, чтобы подарить людям радость и атмосферу веселья. У нас хорошо прошло выступление, мы немного пообщались с гостями и собрались уезжать, — рассказал КП-Новосибирск Джюд Ойеволе. — Мы вызвали такси и уже начали загружать в машину наши вещи, сценический реквизит, как вдруг из ресторана вышел охранник и начал требовать, чтобы «мы быстрее отсюда убирались». Водитель попросил подождать немного — мы сложим багаж и уедем. Но секьюрити это не успокоило: он продолжил нас выгонять и оскорблять при этом. И я ему тоже начал агрессивно отвечать. Тогда он просто прижал меня к двери машины и начал говорить, что «если я свои деньги за выступление получил, то теперь должен уезжать отсюда молча». Вслед за оскорблениями последовал удар, после которого я упал. У меня и так было сломано ребро — а тут еще и такие действия, которых я вообще не ожидал. Дальше из ресторана вышли владелец и его друзья, а также мой барабанщик. Дальше драка завязалась уже между ними.

Подобное происшествие оказалось для них очень неприятной неожиданностью. Фото: «Afro Show Kalakuta»

По словам Джюда Ойеволе просто забыть о случившемся он не готов. Мужчина уже написал заявление в полицию и, в случае того, если это не даст должного эффекта, готов обратиться в консульство.

— Я был у участкового, написал заявление. В полиции мне сказали, что заявление написал и владелец ресторана. Якобы, это мы с ребятами избили его и его людей. Сейчас по этому делу идут разбирательства, — утверждает артист.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились также ко второй стороне конфликта, чтобы выслушать и их точку зрения. Владелец ресторана «Гавар» информацию о произошедшем подтвердил, однако оперативно прокомментировать не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU