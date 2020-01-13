«Не сразу понял, что это не я»: сибиряк нашел в соцсетях двойника. Только посмотрите, как похожи!

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:09:27+03:00

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Новосибирский поэт, переводчик и театральный и арткритик Сергей Самойленко случайно нашел своего «двойника» в сети. По словам мужчины, с ним такое происходит не впервые.

— Случалось ли вам встречать своего двойника? Не просто похожего на вас человека, а практически полную копию? Ну, не считая формы очков, цвета рубашки, длины волос, может быть. Со мной пару раз случалось. Последний — сегодня утром, — написал Сергей Самойлов на своей странице в фейсбуке. — Листал ленту соцсетей и увидел в материале одного из СМИ мое фото. Долго пытался понять, где это они меня сфотали лет десять назад, почему на мне какая-то странная шапочка, которую я сроду не носил, и что за пуховик, которого у меня никогда не было. А через несколько минут понял — на фото ведь не я!

Поэт утверждает, что не считает типаж своего лица особенно уникальным. И, по его словам, достаточно часто встречает похожих на себя людей. Впрочем, иногда схожесть бывает просто феноменальной.

— Еще в середине нулевых я отдыхал с компанией знакомых у кого-то из них в квартире. И, когда я проталкивался через импровизированный «танцпол», то вдруг встретил… самого себя. «Второй я» одиноко сидел за столиком, выпивал и в такт музыке хлопал ладонью по столу. Я тогда даже позвал моего друга взглянуть на это, чтобы убедиться в том, что мне это сходство не померещилось. С «собой» я тогда так и не познакомился — только фотографию сделал. Но она, увы, уже канула в лету, как и тот кнопочный телефон, что был у меня в то время.

В комментариях под постом многие подписчики Сергея отметили, что между ним и мужчиной на фото в интернете действительно есть большое сходство. А некоторые люди признались, что часто встречают на улицах разных «двойников» известных людей. И были бы не против встретить своего:

— Действительно, вы похожи! Я даже когда натыкалась на эту фотку в интернете, тоже думала, что на ней вы, Сергей.

— Я вот уже двух Высоцких в метро встречал.

— Сходство между вами есть. А мне вот пока не повезло встретить своего двойника, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU