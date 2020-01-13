2020-01-13T16:09:27+03:00
Общество

«Не сразу понял, что это не я»: сибиряк нашел в соцсетях двойника. Только посмотрите, как похожи!

Подписчики мужчины отметили, что между ним и незнакомцем с фотографии действительно есть сходство
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей Самойленко случайно нашел своего «двойника» в сети. Фото: The Village\ Сергей СамойленкоСергей Самойленко случайно нашел своего «двойника» в сети. Фото: The Village\ Сергей Самойленко
Изменить размер текста:

Новосибирский поэт, переводчик и театральный и арткритик Сергей Самойленко случайно нашел своего «двойника» в сети. По словам мужчины, с ним такое происходит не впервые.

— Случалось ли вам встречать своего двойника? Не просто похожего на вас человека, а практически полную копию? Ну, не считая формы очков, цвета рубашки, длины волос, может быть. Со мной пару раз случалось. Последний — сегодня утром, — написал Сергей Самойлов на своей странице в фейсбуке. — Листал ленту соцсетей и увидел в материале одного из СМИ мое фото. Долго пытался понять, где это они меня сфотали лет десять назад, почему на мне какая-то странная шапочка, которую я сроду не носил, и что за пуховик, которого у меня никогда не было. А через несколько минут понял — на фото ведь не я!

Поэт утверждает, что не считает типаж своего лица особенно уникальным. И, по его словам, достаточно часто встречает похожих на себя людей. Впрочем, иногда схожесть бывает просто феноменальной.

— Еще в середине нулевых я отдыхал с компанией знакомых у кого-то из них в квартире. И, когда я проталкивался через импровизированный «танцпол», то вдруг встретил… самого себя. «Второй я» одиноко сидел за столиком, выпивал и в такт музыке хлопал ладонью по столу. Я тогда даже позвал моего друга взглянуть на это, чтобы убедиться в том, что мне это сходство не померещилось. С «собой» я тогда так и не познакомился — только фотографию сделал. Но она, увы, уже канула в лету, как и тот кнопочный телефон, что был у меня в то время.

В комментариях под постом многие подписчики Сергея отметили, что между ним и мужчиной на фото в интернете действительно есть большое сходство. А некоторые люди признались, что часто встречают на улицах разных «двойников» известных людей. И были бы не против встретить своего:

— Действительно, вы похожи! Я даже когда натыкалась на эту фотку в интернете, тоже думала, что на ней вы, Сергей.

— Я вот уже двух Высоцких в метро встречал.

— Сходство между вами есть. А мне вот пока не повезло встретить своего двойника, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думали, горит: из-за задымления в новосибирскую школу приехали пожарные
«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом
«Глаза от боли невозможно открыть»: новосибирцы получили ожоги, искупавшись в бассейне
Он увидел ее в интернете и приехал: приставы разлучили влюбленного африканца с сибирячкой
«Это вакханалия какая-то!»: беременная сибирячка устроила драку в поликлинике из-за очереди
Гаишники спасли водителя легковушки, заглохшей на трассе под Новосибирском
«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса
Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках
«Целая коробка малышей!»: волонтеры спасли семерых щенков, замерзающих в сугробе
«Вы деньги получили — а теперь валите»: владельцы новосибирского ресторана подрались с африканскими артистами
«Сибирь» разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись со счета 0:3
В Новосибирске прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директору планетария
«Не сразу понял, что это не я»: сибиряк нашел в соцсетях двойника. Только посмотрите, как похожи!
Запрыгивал на тепловоз и скидывал уголь: охранники поймали вора-экстремала
«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому
«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска
«Долго лежал в крови на снегу»: новосибирские зоозащитники спасают сбитого машиной пса
В Москве задержали еще одного участника беспорядков на Хилокском рынке
«Они взялись за руки»: стали известны подробности гибели двух школьниц, которых нашли под окнами 17-этажки
«Они умерли сразу»: в скорой рассказали о гибели двух девочек
Двух девочек нашли мертвыми под окнами 17-этажки в Новосибирске
«Проволока порезала до костей и вросла в кожу»: собака попала в страшную ловушку в Новосибирске
В новой серии «Доктора Кто» засветился Новосибирск
На глазах ребенка: туристы занялись сексом под окнами кафе в Шерегеше
«Спасибо вам»: люди из соцсетей помогли найти пса, пропавшего под Новый год
«Странная фигура»: подписчики упрекнули русскую Барби в анорексии
«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке
«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли