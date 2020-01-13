2020-01-13T15:27:24+03:00
Общество

Запрыгивал на тепловоз и скидывал уголь: охранники поймали вора-экстремала

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Нарушителей накажут по закону.Нарушителей накажут по закону.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Бодайбинском районе Иркутской области в период с 04.01.2020 года по 10.01.2020г. сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были обнаружены и изъяты несколько закладок промышленного полуфабриката, спрятанных на нулевом уровне золотодобывающей фабрики. Вес содержащихся в них драгоценных металлов составил 22,6 грамма.

10 января с помощью сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ раскрыто хищение каменного угля с одного из предприятий ТЭК. Выяснилось, что злоумышленник, завидев приближающийся к теплоцентрали тепловоз, везущий уголь, запрыгивал на железнодорожную платформу и скидывал на землю несколько лопат топлива. Затем собирал скинутый уголь в мешок и уносил его на СТО, которую отапливал похищенным углем. Установлено, что данной схемой воровства мужчина пользовался далеко не в первый раз. Доказательством послужила черная от угольной пыли дорожка, ведущая от железнодорожных путей к станции техобслуживания.

11 января в Октябрьском районе в супермаркете молодой человек пытался украсть бутылку виски стоимостью 1600 рублей. Был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.

12 января сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали в супермаркет, находящийся в Ленинском районе. Покупательница излишне агрессивно возмущалась тем, что обнаружила в магазине просроченный товар. Женщина сама вызвала сотрудников полиции, но ждать их приезда и дальнейшего разбирательства не стала.

К слову, это не первый в наступившем году случай, когда гвардейцев привлекают к урегулированию конфликтов с покупателями.

6 января группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызывали в супермаркет на ул. Серафимовича в Кировский район, где нетрезвый мужчина боролся с завышенными на его взгляд высоким ценами на товары, разрезая ножом непонравившиеся ему ценники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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