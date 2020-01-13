«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому
Жильцы дома, в котором погибли две девочки, рассказали КП-Новосибирск о том, что школьницы были проблемными.
- На верхних этажах во 2 подъезде уже второй год происходит стихийный наркопритон. На 15,16 и 17 этажах постоянно собирались непонятные люди, и эти девочки там были. По осени был инцидент с этими девочками. Они снимали гипсокартон со стен и сбрасывали его с балкона на машины, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Павел Ельцов (имя изменено).
«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Павел предлагал жильцам собрать инициативную группу, чтобы навести порядок, но безуспешно. Однако, общественность дома всё же пыталась обратить внимание участкового на верхние этажи, писали письмо, но никакой реакции не было.
- Я не мог терпеть этого безобразия и съехал в другой подъезд. Периодически проверяя верхние этажи, я лично видел там шприцы, и кто знает, что там происходило. Некоторые жильцы мне сообщали, что там прятали закладки, - говорит Павел.
Соседи жаловались на погибших школьниц участковому.состояние помещений общего пользования, вандализм на лестницах
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска
Перед тем как покончить с собой, девочки попрощались с друзьями и написали предсмертные записки (подробнее).
«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки
В Новосибирске тела двух подружек-школьниц нашли под окнами «свечки» на Добролюбова, 162/1. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой (подробнее).
«Я задыхаюсь, я хочу сдохнуть». В Сети появилось аудио предсмертных сообщений школьницы из Новосибирска
В последнее время Полина жаловалась друзьям, что ей очень плохо (подробнее)
Мама нашла мертвым сына-школьника за обеденным столом: ребенка могли сгубить новые наркотики
Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробнее).
Школьник покончил с собой, когда его папе сказали об украденной на спор шоколадке
Ребенок наложил на себя руки на балконе, пока отец ушел в детский сад за младшим сыном (подробнее).
«Родители пытались ее спасти»: пятиклассница, покончившая с собой, состояла в «группе смерти»
Девочка попала туда, когда перестала ходить на карате из-за травмы спины (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU