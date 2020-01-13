«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:47:31+03:00

Житель дома, возле которого нашли умерших девочек, рассказал КП-Новосибирск, в какой компании они оказались

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Жильцы дома, в котором погибли две девочки, рассказали КП-Новосибирск о том, что школьницы были проблемными.

- На верхних этажах во 2 подъезде уже второй год происходит стихийный наркопритон. На 15,16 и 17 этажах постоянно собирались непонятные люди, и эти девочки там были. По осени был инцидент с этими девочками. Они снимали гипсокартон со стен и сбрасывали его с балкона на машины, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Павел Ельцов (имя изменено).

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Павел предлагал жильцам собрать инициативную группу, чтобы навести порядок, но безуспешно. Однако, общественность дома всё же пыталась обратить внимание участкового на верхние этажи, писали письмо, но никакой реакции не было.

- Я не мог терпеть этого безобразия и съехал в другой подъезд. Периодически проверяя верхние этажи, я лично видел там шприцы, и кто знает, что там происходило. Некоторые жильцы мне сообщали, что там прятали закладки, - говорит Павел.

Соседи жаловались на погибших школьниц участковому.состояние помещений общего пользования, вандализм на лестницах

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ИСТОЧНИК KP.RU