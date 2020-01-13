2020-01-13T14:35:54+03:00
Общество

«Долго лежал в крови на снегу»: новосибирские зоозащитники спасают сбитого машиной пса

У собаки оказался серьезный перелом бедра
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры помогают псу, которого сбила машина. Фото: «Приют для бездомных животных г. Новосибирск»Волонтеры помогают псу, которого сбила машина. Фото: «Приют для бездомных животных г. Новосибирск»
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Новосибирские зоозащитники помогают псу, которого сбила машина. Животное пролежало на дороге в луже крови не один час, прежде чем нашелся неравнодушный автомобилист, который отвез его в ветклинику.

— Мужчина не побоялся запачкаться и доставил раненую собаку к ветеринарам. Мы назвали пса Джонником: он молодой, давно скитающийся мальчишка, очень худой и жутко испуганный. Но держался он молодцом, ни разу не рыкнул и не пикнул, хотя ему было очень больно, — написали волонтеры в паблике Вконтакте «Приют для бездомных животных г. Новосибирск».

Врачи диагностировали у Джонника серьезный перелом бедра. Фото: «Приют для бездомных животных г. Новосибирск»

Врачи диагностировали у Джонника серьезный перелом бедра. Фото: «Приют для бездомных животных г. Новосибирск»

Врачи диагностировали у Джонника серьезный перелом бедра. Собаку будут оперировать во вторник — 14 января, и стоить это будет совсем не дешево. Зоозащитники обращаются за помощью к неравнодушным сибирякам: ориентировочно, операция, полное обследование и нахождения в стационаре будет стоить около 30-35 тысяч рублей.

Если вы готовы помочь Джоннику, можете отправить сумму на номер карты «Сбербанка» 4276441893912209 председателю ГОО «Защити Животных» Старковой Елены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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