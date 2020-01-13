2020-01-13T14:02:04+03:00
Происшествия

В Москве задержали еще одного участника беспорядков на Хилокском рынке

Мужчину заключили под стражу
Алена КУЛЕШОВА
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Задержанного в Москве мужчину в Новосибирске заключили под стражу. Фото: "АСТ-54"Задержанного в Москве мужчину в Новосибирске заключили под стражу. Фото: "АСТ-54"
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В аэропорту Шереметьево в Москве задержали еще одного подозреваемого в беспорядках на Хилокском рынке, которые произошли 7 октября. Из Москвы, 36-летнего мужчину доставили в Новосибирск.

— По данному факту было возбужденное возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), которое соединено с другими уголовными делами по фактам вымогательства, грабежей и угрозы убийством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Обвинения были предъявлены четырем жителям Новосибирска, трое из которых были заключены под стражу, а один находится под домашним арестом. Еще четверых участников беспорядка объявили в международный розыск.

Задержанного в Москве мужчину в Новосибирске заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 7 октября 2019 года недалеко от Хилокского рынка среди торговцев произошел крупный конфликт. Очевидцы событий утверждали, что слышали стрельбу и видели, как мужчины выясняли отношения «стенка на стенку». Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в подробностях происходящего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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