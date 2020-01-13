«Они умерли сразу»: в скорой рассказали о гибели двух девочек
Медики сообщили, что подростки, которых нашли под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска, погибли на месте происшествия. Скорая помощь, прибывшая на место случившегося, констатировала смерть.
— Две девочки, примерно 15-ти лет, скончались на месте происшествия, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач скорой помощи.
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В пресс-службе ГУ МВД КП-Новосибирск подтвердили информацию о произошедшем. Правоохранители сейчас работают на месте происшествия.
— Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, все обстоятельства и причины случившегося выясняются, — сообщили в ГУ МВД.
Напомним, ЧП случилось днем 13 января. Тела двух подростков нашли около высотки на улице Добролюбова. Очевидцы произошедшего сняли обстановку рядом с жилым домом на видео: позже ролик попал в сеть.
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ИСТОЧНИК KP.RU