«Они умерли сразу»: в скорой рассказали о гибели двух девочек

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:48:33+03:00

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Медики сообщили, что подростки, которых нашли под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска, погибли на месте происшествия. Скорая помощь, прибывшая на место случившегося, констатировала смерть.

— Две девочки, примерно 15-ти лет, скончались на месте происшествия, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач скорой помощи.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В пресс-службе ГУ МВД КП-Новосибирск подтвердили информацию о произошедшем. Правоохранители сейчас работают на месте происшествия.

— Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, все обстоятельства и причины случившегося выясняются, — сообщили в ГУ МВД.

Напомним, ЧП случилось днем 13 января. Тела двух подростков нашли около высотки на улице Добролюбова. Очевидцы произошедшего сняли обстановку рядом с жилым домом на видео: позже ролик попал в сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754412" frameborder="0"></iframe> Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU