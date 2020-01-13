Двух девочек нашли мертвыми под окнами 17-этажки в Новосибирске
Днем 13 января в Новосибирске произошло ЧП: двух подростков нашли под окнами жилого 17-этажного дома в Октябрьском районе. Как сообщают в соцсетях, дети погибли.
— Бригада скорой помощи, которая приехала на место происшествия констатировала смерть у мальчика и девочки, — передает слова очевидцев событий паблик Вконтакте «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в данный момент информация по данному происшествию уточняется.
«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
По словам источники КП-Новосибирск, инцидент произошел около 15:20.
— Тела подростков обнаружили около дома 162\1 по улице Добролюбова. Такая информация поступила в службу 112, — сообщил источник.
Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют подробности случившегося. Информация уточняется.
Двух подростков нашли под окнами жилого 17-этажного дома в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU