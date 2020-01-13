Двух девочек нашли мертвыми под окнами 17-этажки в Новосибирске

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:48:49+03:00

Как сообщают в соцсетях, дети погибли. Фото: Кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Днем 13 января в Новосибирске произошло ЧП: двух подростков нашли под окнами жилого 17-этажного дома в Октябрьском районе. Как сообщают в соцсетях, дети погибли.

— Бригада скорой помощи, которая приехала на место происшествия констатировала смерть у мальчика и девочки, — передает слова очевидцев событий паблик Вконтакте «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в данный момент информация по данному происшествию уточняется.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

По словам источники КП-Новосибирск, инцидент произошел около 15:20.

— Тела подростков обнаружили около дома 162\1 по улице Добролюбова. Такая информация поступила в службу 112, — сообщил источник.

Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют подробности случившегося. Информация уточняется.

Двух подростков нашли под окнами жилого 17-этажного дома в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU