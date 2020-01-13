«Странная фигура»: подписчики упрекнули русскую Барби в анорексии

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:42:48+03:00

Под пикантным фото девушка попросила обратить внимание, насколько умело она ставит в текстах знаки препинания

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Сибирская Барби Юлия Кригер вновь взбудоражила своих поклонников. Самая известная блондинка Новосибирска выставила свое фото из Таиланда. На нем красавица показала ягодицы с песчаными отпечатками рук, а вот подпись к снимку ничего общего с изображением не имеет. Этим Барби поставила в тупик свою аудиторию.

— Интересно, кто-нибудь обращает внимание на то, как ювелирно я расставляю запятые?

Мужчины тут же отреагировала на пост блондинки. Правда, интеллектуального диалога в комментариях под постом Барби опять не получилось.

— Я обратил внимание на все, кроме запятых.

— Мне, кажется, у тебя красивая душа.

— Великий ум, великий талант, а красота-то какая!

— Странная фигура. Перешоп или легкое уродство.

— Твоя анорексия это все перекрывает.

— Мне одному кажется, что тебя за попку трогали?

Напомним, жительница Новосибирска Юлия Кригер поразила журналистов британского таблоида The Sun, они прозвали ее русской Барби. Англичане удивлены, что девушка родилась на свет с таким кукольным лицом. А она всех уверяет: ничего со своим лицом не делала. Над чем поработали хирурги, так это над грудью — превратили первый размер в третий с половиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU