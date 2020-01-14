2020-01-14T06:01:19+03:00
Общество

Гаишники спасли водителя легковушки, заглохшей на трассе под Новосибирском

Они довезли сибиряка в Коченёво, чтобы он купил запчасти, а потом вернули домой
Надежда РЫЖКИНА
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Машина того самого экипажа ДПС. Фото: Виктор ТИТОВ.Машина того самого экипажа ДПС. Фото: Виктор ТИТОВ.
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Житель Новосибирска Виктор Титов ехал из Барабинска в сторону Новосибирска по своим делам. Примерно в 60 километрах от Новосибирска на его автомобиле «Ока» порвался ремень газораспределительного механизма. К счастью, на помощь пришли сотрудники ДПС и помогли мужчине добраться до дома.

— Хочу поблагодарить этот экипаж ДПС! Огромное им спасибо! Здоровья огромного и продвижения по службе, — написал сибиряк в посте в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как рассказал Виктор КП-Новосибирск, инцидент произошёл 12 января в 15:45. Сотрудники дорожно-патрульной службы отвезли его сначала в коченёвский магазин, чтобы купить ремень ГРМ, а после — обратно к машине.

Подписчики группы вспомнили случаи, когда ДПС помогала и им:

— Не поверите, у меня сегодня была почти такая же ситуация. У меня порвался ремень генератора, и пока был заряд, думал, успею на аккумуляторе доскочить до СТО. Но на улице Богдана Хмельницкого заглох. Подъехали ребята сотрудники ДПС и помогли оттолкать. Если честно, я до сегодняшнего дня был о них другого мнения, спасибо им огромное.

— За мой водительский стаж тоже ничего плохого не могу сказать про службу ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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