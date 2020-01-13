«Спасибо вам»: люди из соцсетей помогли найти пса, пропавшего под Новый год

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:05:47+03:00

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Пес по кличке Филя удрал со двора 31 декабря. Он так стремительно несся к выходу, что аж сбил с ног свою хозяйку: собака не была на цепи. Об этом КП-Новосибирск рассказала племянница хозяев собаки Наталья Степанова.

Новый год прошел у родственников очень грустно. Тетя с дядей искали домашнего любимца на улице, но все было безуспешно. Наталья и ее муж узнали о пропаже пса после боя курантов. Они также подключились к поискам: каждый день просматривали страницы в соцсетях и ждали, напишет ли кто-нибудь о Филе.

— Песик молодой, ему всего 2 года. За ним пытались угнаться, остановить, но он убежал. Живут они в районе Ленинского трамвайного депо в частном доме, а нашли его на Юго-Западном. Даже мысли не было, что он может туда убежать, — поделилась женщина. —Я показала фото Фили своей двоюродной сестренке Маше, ей 14 лет, и она сразу узнала его! Мы выяснили адрес, где он находился, и Маша после школы вместе со своим папой поехала его забирать.

Филя дома. Фото: Наталья Степанова

Оказывается, все это время Филя провел на улице. Хорошо, что погода была теплая, и пес попросту не замерз. Жители соседних домов собачку подкармливали.

Наталья Степанова рада не только тому, что помогла найти любимца своих родных, но и людской доброте. Они беспокоились за песика и просили прислать фотографии — убедиться, что он снова вернулся в семью.

— Спасибо большое вам, добрые, отзывчивые люди, благодаря вам нашелся пес, которого так долго искали! — поблагодарила женщина всех неравнодушных в комментариях группы.

ИСТОЧНИК KP.RU