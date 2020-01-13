2020-01-13T12:19:35+03:00
Общество

«Проволока порезала до костей и вросла в кожу»: собака попала в страшную ловушку в Новосибирске

Живодеры начали охоту на бездомных животных с помощью запрещенных ловушек для зайцев
Никита МАНЬКО
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Волонтёры впервые столкнулись с таким садизмом в Новосибирске.Фото: предоставлены Оксаной МасловойВолонтёры впервые столкнулись с таким садизмом в Новосибирске.Фото: предоставлены Оксаной Масловой
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Зоозащитники спасли домашнюю собаку по кличке Рыжуля от мучительной смерти — ухоженное животное попало в заячью ловушку в частном секторе. Острая проволока две недели подряд медленно разрезала собаку пополам. Ветеринары впервые столкнулись с подобными ловушками специально на домашних животных, рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта для животных Дари добро Оксана Маслова.

Рыжулю подобрали возле частного сектора на улице Большая в Ленинском районе уже почти при смерти. Две недели назад ручная стерилизованная собака попала в капкан из острой проволоки, которая с каждой попыткой освободиться сильнее врезается в тело. Животное потеряло много крови и едва передвигало лапы, но своевременное переливание крови и помощь специалистов ветклиники «Дарвин» помогли спасти Рыжулю.

— Мы видели множество травм от рук садистов, но такого у нас еще не было. Собака попала в заячью ловушку, которые запрещены по закону об охоте, а в нашем случае ее специально ставили на собак или кошек, учитывая размеры ловушки. За пару недель проволока порезала животное до костей и вросла в кожу — мы буквально вытаскивали с мясом, — говорит Оксана Маслова.

Сейчас состояние Рыжули стабильно тяжелое, но уже почти удалось побороть инфекцию — затем собаке предстоит сложная хирургия, возможно несколько операций. Собака рискует потерять переднюю лапу — острая проволока вырезала подмышку или повредила нервы.

Собака чудом выжила. Фото:предоставлены зоозащитницей

Собака чудом выжила. Фото:предоставлены зоозащитницей

Новосибирцы требуют найти и наказать живодера — видео с просьбой о помощи набрало тысячи просмотров и сотни комментариев в соцсетях.

— Собака, которая попалась в это адово приспособление, — жертва таких ловушек. Это тот же капкан, животное испытывает боль и страдание. За это сажать надо, это же истязание, — написала Ольга Игорева.

Волонтеры собирают средства в помощь собаке в группе «Дари добро Приют для бездомных животных Новосибирск» на YouTube.

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Сейчас ей помогают новосибирские волонтеры.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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