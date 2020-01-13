Стало известно, какие объекты приватизируют в Новосибирске за три года

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:48:55+03:00

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Новосибирских издателей ждут важные перемены в ближайшие три года: крупнейшая типография столицы Сибири будет скоро приватизирована. Об этом сообщило издание «Деловой квартал Новосибирск».

Речь идет об одной из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке типографии «Советская Сибирь». Причем, как сообщает портал, выручка предприятия в 2018 году составила более миллиарда рублей.

Полный план приватизации на 2020 - 2022 годы был опубликован на сайте правительства РФ. Кроме типографии, в него вошел Научно-исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления: находится он на ул. Русской, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU