«Самый тупой подарок»: пост сибирячки о неудачном презенте мужа взбесил соцсети. Угадаете, о чем речь?
Сибирячка решила после праздников пожаловаться в соцсетях, какой подарок в Новый год она получила от мужа. Свой пост она опубликовала в группе «Сплетни Новосибирска».
- Муж подарил на Новый год наушники беспроводные, модные. Старался, знаю, выбирал от души. Но все-таки наушники мужчине по нраву, я бы и статуэтке маленькой рада была, фарфоровой, - рассуждает девушка. - Говорю, мол, давай тебе их передам в пользование, а себе символ года - мышь фарфоровую -куплю. А он: «А я давно себе купил наушники, рад им, и тебя порадовать решил». Эх мужики, как дети, я и рада, внимание, но проще, когда спрашивают у человека, что он хочет.
Нашлись в комментариях к посту те, кто девушку поддержал:
- Наушники - самый тупой подарок.
- Терпеть их не могу!
Но большинство все же рассуждения девушки возмутили:
- Он подарил полезный подарок, а не пылесборник!
- Я бы пожалела женщину, которой муж на Новый год подарил статуэтку: это даже какой-то позор для взрослого мужика. Вы представляете себе мужчину, который дарит новогоднюю маленькую статуэтку?
ИСТОЧНИК KP.RU