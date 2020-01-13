«Самый тупой подарок»: пост сибирячки о неудачном презенте мужа взбесил соцсети. Угадаете, о чем речь?

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:15:30+03:00

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Сибирячка решила после праздников пожаловаться в соцсетях, какой подарок в Новый год она получила от мужа. Свой пост она опубликовала в группе «Сплетни Новосибирска».

- Муж подарил на Новый год наушники беспроводные, модные. Старался, знаю, выбирал от души. Но все-таки наушники мужчине по нраву, я бы и статуэтке маленькой рада была, фарфоровой, - рассуждает девушка. - Говорю, мол, давай тебе их передам в пользование, а себе символ года - мышь фарфоровую -куплю. А он: «А я давно себе купил наушники, рад им, и тебя порадовать решил». Эх мужики, как дети, я и рада, внимание, но проще, когда спрашивают у человека, что он хочет.

Нашлись в комментариях к посту те, кто девушку поддержал:

- Наушники - самый тупой подарок.

- Терпеть их не могу!

Но большинство все же рассуждения девушки возмутили:

- Он подарил полезный подарок, а не пылесборник!

- Я бы пожалела женщину, которой муж на Новый год подарил статуэтку: это даже какой-то позор для взрослого мужика. Вы представляете себе мужчину, который дарит новогоднюю маленькую статуэтку?

ИСТОЧНИК KP.RU