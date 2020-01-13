2020-01-13T09:12:34+03:00
Общество

«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли

Сибиряки возмущены случившемся и пишут жалобы
Надежда РЫЖКИНА
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Дети катаются на том, что осталось от любимой горкиДети катаются на том, что осталось от любимой горкиФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Родители из Дзержинского района Новосибирска спорят с коммунальщиками из-за детской горки. На днях по просьбе одной из мам снесли горку во дворе рядом с домами № 184 и 186 по улице Гоголя. Хотя бесплатный аттракцион папы ребятишек каждую зиму строят сами.

— На этой горке днём катались дети из соседних дворов, собирались весёлой толпой. А вечерами там катались взрослые, — анонимно рассказала одна из местных жительниц в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — Традицию строить большую горку во дворе начал мой отец. Делал он её не для того, чтобы потом аплодисменты хавать, а просто от души.

Однако одна из мам написала жалобу в администрацию Дзержинского района о том, что горка небезопасна и к ней часто подъезжала «Скорая помощь». Администрация отреагировала быстро: признала горку незаконно построенной на муниципальной территории, опасной. После этого во двор приехал трактор и всё разрушил.

Сейчас папы малышей пытаются восстановить то, что снёс трактор, и не хотят просто так сдаваться.

— Мужчины, которые свои вечера тратили на эту горку, заливали, строили, такие умнички! Огромное спасибо вам! Столько радости она детишкам приносила. У меня дети даже заплакали, когда увидели, что с горкой сделали. Вот из-за одной овечки, неудовлетворенной жизнью... Построить-то не можем... А сломать-то — пожалуйста... — эмоционально прокомментировала КП-Новосибирск жительница дома № 184 Наталья Ламан.

Вместо горки во дворе теперь ледяные руины.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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