«Тысяча рублей за знакомство»: с сибирячки потребовали налог за то, что она платно отдает кота на случку
Жительница Новосибирска по имени Вера в соцсети дала объявление о том, что готова отдать своего кота на случку. За услугу сибирячка назначила символическую плату — 1000 рублей. Но она не подозревала, что вместо кошечки ей предложат заплатить налог на прибыль.
— Умный кот лейтенант Томас познакомится с вашей кошкой. Невский Маскарадный кот ищет себе партнершу. О себе: 7 месяцев, активный 24/7,умный, красивый, игривый. Вес 4500 граммов, — описала в объявление своего любимца женщина.
Вот только желающих встретиться с завидным женихом совсем не нашлось. Зато поступили другие неожиданные предложения.
— Хозяйка котика самозанятая? — спросил мужчина в комментариях под постом у сибирячки.
Женщина не сразу поняла, о чем речь. Она восприняла вопрос мужчины, как намек на знакомство с ней лично.
— Самозанятая, — игриво ответила она.
Сибирячка быстро пришла в себя, когда собеседник пояснил, что он имеет в виду. Женщина очень удивилась, с чего вдруг она должна платить налоги. Мужчина привел статьи закона. После — дама с котом ретировалась. Видимо, на этот раз лейтенант Томас останется без романтического свидания.
ИСТОЧНИК KP.RU