«Тысяча рублей за знакомство»: с сибирячки потребовали налог за то, что она платно отдает кота на случку

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:07:00+03:00

Женщина очень удивилась, почему она должна это делать

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Жительница Новосибирска по имени Вера в соцсети дала объявление о том, что готова отдать своего кота на случку. За услугу сибирячка назначила символическую плату — 1000 рублей. Но она не подозревала, что вместо кошечки ей предложат заплатить налог на прибыль.

— Умный кот лейтенант Томас познакомится с вашей кошкой. Невский Маскарадный кот ищет себе партнершу. О себе: 7 месяцев, активный 24/7,умный, красивый, игривый. Вес 4500 граммов, — описала в объявление своего любимца женщина.

Вот только желающих встретиться с завидным женихом совсем не нашлось. Зато поступили другие неожиданные предложения.

— Хозяйка котика самозанятая? — спросил мужчина в комментариях под постом у сибирячки.

Женщина не сразу поняла, о чем речь. Она восприняла вопрос мужчины, как намек на знакомство с ней лично.

— Самозанятая, — игриво ответила она.

Сибирячка быстро пришла в себя, когда собеседник пояснил, что он имеет в виду. Женщина очень удивилась, с чего вдруг она должна платить налоги. Мужчина привел статьи закона. После — дама с котом ретировалась. Видимо, на этот раз лейтенант Томас останется без романтического свидания.

ИСТОЧНИК KP.RU