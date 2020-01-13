«Она не пикает»: водитель маршрутки поскандалил со школьницей, у которой вместо карты была справка

13 Янв. 2020 2020-01-13T04:22:56+03:00

Школьницу не пустили в маршрутку из-за того, что у нее был бумажный проездной, а не электронный. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девочке повезло, что рядом была мама, и ее не высадили на мороз

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Под Новосибирском водитель маршрутки не принял у школьницы проездной, подтвержденный справкой с фотографией из соцзащиты. Он потребовал ребенка предъявить пластиковую карту. По словам водителя, только то, что пикает — действительно. Об этом в группе «Новости Каинска, Барабинска» рассказала мама девочки. В тот момент она вместе с дочкой ехала в маршрутке.

— Дочь ездит по проездному, к нему прилагается справка из соцзащиты с фото, все как положено. Мы еще летом написали заявление на изготовление соцкарты, но у них что-то сбои в Новосибирске, и пока карту не можем получить. Водитель сказал платить за ребенка, только все что «пикается» то действительно. Но в другой маршрутке водитель в курсе, что карта со справкой такой же документ, как «пластик» и без проблем пустил. Карты еще неизвестно когда привезут, говорят, была партия 3000 штук — все бракованные, — написала возмущенная женщина.

Подписчиков паблика возмутила ситуация. Люди убеждены, что водитель общественного транспорта был не прав.

— А вот если бы ребенок один поехал и без денег, только с проездным, ее бы высадили или не пустили, а на улице мороз. Сколько таких случаев в Новосибирске было.

— Это не правомерно! Самоуправство водителя, он не имеет права отказать в бесплатном проезде.

— Моего ребенка чуть не высадили, я обращалась в «Каинсктранс», там мне сказали, что должны возить по бумажным проездным бесплатно, а пластиковых проездных до марта точно не будет. Позвоните в диспетчерскую « Каинсктранс» и уточните. Он обязан был вас провезти.

ИСТОЧНИК KP.RU