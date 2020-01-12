2020-01-12T19:32:16+03:00
Общество

Соцсети пытаются разгадать записку, которую нашла сибирячка, купив куртку в Zara

Судя по всему, текст написан на бирманском языке. В процессе разгадывания кто-то проницательный понял, что фотография сделана вверх ногами
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Людей увлекло разгадывание иностранного текста в таинственной записке. Фото: pikabu.Людей увлекло разгадывание иностранного текста в таинственной записке. Фото: pikabu.
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Жительница Новосибирска купила куртку в магазине Zara и нашла в кармане записку. Текст написан непонятными для европейца символами.

Надеясь разгадать послание, сибирячка сняла его на фото и выложила снимок на портале pikabu.

«Послание было найдено в кармане в куртке. Куртку купила в Заре, город Новосибирск. Очень любопытно, что же там написано. Заранее спасибо», - написала владелица куртки.

Интернет-пользователи стали делиться версиями. В процессе разгадывания продвинулись вперед – один из участников внезапной «викторины» написал: «Это бирманский язык. Пишут слева направо. Так что листок надо перевернуть».

Пока большинство «полиглотов» сошлось в том, что записка оставлена швеей и носит производственный характер. Вот, каковы версии знатоков из глобальной паутины:

- Просто швейная записка. Например, «левый рукав, правый рукав, вырезать, обрезать» и т.д..

- Чисто техническая записка старшего смены - фасон такой-то, столько штук, фасон другой - столько штук, вечерняя смена.

- Первая строчка про шапку/верх одежды. Вторая про замок-молнию. Третья просто бессмыслица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Соцсети пытаются разгадать записку, которую нашла сибирячка, купив куртку в Zara
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