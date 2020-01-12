2020-01-12T18:59:48+03:00
Общество

Ольга Бузова показала татуировку, как у ее новосибирского парня

«Love is…» - такой подписью Давид Манукян сопроводил фотографию с изображением символичного рисунка
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Давид Манукян выложил фото рук - своей и Ольги Бузовой.Давид Манукян выложил фото рук - своей и Ольги Бузовой.Фото: СОЦСЕТИ
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У светской львицы, певицы и звезды шоу «Дом-2» - татуировка, как у ее бойфренда – новосибирского блогера. Видео и фотографию с нехитрым рисунком выложил в Instagram сам Давид Манукян.

Одинаковые тату сделаны на кистях рук у влюбленных. Рисунок нехитрый – восьмерка, которая, вероятно, обозначает бесконечность и символизирует вечную любовь Ольги и Давида.

Снимок, сделанный на фоне волн и заката, Давид сопроводил надписью «Love is…».

Примечательно, что ведущий беспечную (судя по снимкам) жизнь Давид Манукян является крупным должником, числится в базе новосибирских судебных приставов. Фактически блогер попросту сбежал от своих долгов, покинув город и не рассчитавшись.

«В теории можно арестовать аккаунт в Instagram» - специалист рассказал, как можно собирать долги у беглецов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Долги Давида на виду - в открытой базе приставов. Фото: СОЦСЕТИ

Долги Давида на виду - в открытой базе приставов.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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