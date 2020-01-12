Ольга Бузова показала татуировку, как у ее новосибирского парня
У светской львицы, певицы и звезды шоу «Дом-2» - татуировка, как у ее бойфренда – новосибирского блогера. Видео и фотографию с нехитрым рисунком выложил в Instagram сам Давид Манукян.
Одинаковые тату сделаны на кистях рук у влюбленных. Рисунок нехитрый – восьмерка, которая, вероятно, обозначает бесконечность и символизирует вечную любовь Ольги и Давида.
Снимок, сделанный на фоне волн и заката, Давид сопроводил надписью «Love is…».
Примечательно, что ведущий беспечную (судя по снимкам) жизнь Давид Манукян является крупным должником, числится в базе новосибирских судебных приставов. Фактически блогер попросту сбежал от своих долгов, покинув город и не рассчитавшись.
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Долги Давида на виду - в открытой базе приставов.Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU