2020-01-12T18:26:29+03:00
Происшествия

Новосибирский таксист избил пассажира за отказ вытолкать машину из снега

По словам потерпевшего, водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Когда пассажир отказался помочь, шофер набросился с кулаками и разбил телефон
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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У пассажира произошел конфликт с водителем такси.У пассажира произошел конфликт с водителем такси.
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Пассажир такси «Лидер» обвинил таксиста в избиении и порче телефона. Причиной стал отказ в помощи: машина улетела в кювет, а заказавший автомобиль мужчина не стал ее выталкивать.

Инцидент произошел поздним вечером 11 января. В 22.15 мужчина вызвал такси и, сев в приехавший Renault Logan, отправился с улицы Кирзаводской в сторону Забалуева. В пути, рассказывает пассажир, таксист сделал неудачный маневр: выскочил на встречную полосу, чтобы не столкнуться с машиной спереди. В итоге улетел в кювет и застрял.

«А водитель Daewoo Nexia, свернул с дороги во дворы и остановился. Водитель выбежал решать вопрос с ним. Спустя минут 7 уже я вышел из авто, задал вопрос: «долго ли будем решать?». Последовал ответ: «щас поедем». Водитель «Нексии», в свою очередь, согласился взять на буксир «Рено» и вытянуть ее из сугроба. Таксист начал твердить, что вытолкаем ее так, без тросов и стал просить помочь ему, но в тоне, типа какого … я не помогаю? Я ответил, что не мое это дело, мне это все зачем нужно?!» - написал пассажир в паблике «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте.

Автор поста вызвал другое такси, а водитель застрявшей машины, по его словам, выскочил и стал требовать помощи уже с угрозами.

«В итоге: разбито лицо, растоптан дорогостоящий телефон, потеряно время и нервы», - подвел итог пассажир. Он допускает, что обратится с заявлением в органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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