Невероятно крепкий сон: новосибирским спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой уснула школьница

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:20:38+03:00

Девочка спала так крепко, что пришлось вызывать спасателей. Фото: МАСС.

Когда матери удалось попасть внутрь, она убедилась, что с дочерью все в порядке

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Необычайно крепким сном заснула в Новосибирске 14-летняя школьница. Она закрыла квартиру изнутри и погрузилась в царство Морфея. Настолько глубоко, что мама снаружи не смогла ее разбудить.

О вызове, который поступил на улицу Ленинградскую, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.

«Заблокирована дверь. Ребенок не открывает. Доступ родителей в квартиру обеспечен. Девочка 2005 года рождения крепко спала», - отчитались сотрудники МАСС.

Когда ребенка разбудили, выяснилось, что с ней все с порядке, помощь медиков не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU