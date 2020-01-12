Невероятно крепкий сон: новосибирским спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой уснула школьница
Когда матери удалось попасть внутрь, она убедилась, что с дочерью все в порядке
Девочка спала так крепко, что пришлось вызывать спасателей. Фото: МАСС.
Изменить размер текста:
Необычайно крепким сном заснула в Новосибирске 14-летняя школьница. Она закрыла квартиру изнутри и погрузилась в царство Морфея. Настолько глубоко, что мама снаружи не смогла ее разбудить.
О вызове, который поступил на улицу Ленинградскую, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.
«Заблокирована дверь. Ребенок не открывает. Доступ родителей в квартиру обеспечен. Девочка 2005 года рождения крепко спала», - отчитались сотрудники МАСС.
Когда ребенка разбудили, выяснилось, что с ней все с порядке, помощь медиков не нужна.
ИСТОЧНИК KP.RU