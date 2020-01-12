Новосибирец заплатил 250 тысяч любовнику своей жены

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:28:36+03:00

Мужчина узнал, что супруга возвращается к бывшему, и отомстил: сжег иномарку разлучника. Но во время следствия компенсировал неприятности деньгами

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Житель Новосибирска Николай Сухомлин заплатил 250 тысяч любовнику своей жены – предпринимателю из райцентра Кочки.

Поддержать деньгами малый бизнес пришлось из-за собственного преступления: до этого новосибирец сжег иномарку сельчанина. Пришлось компенсировать.

Все началось с телефонного звонка супруги. Та позвонила 45-летнему Сухомлину и сказала, что уходит к бывшему – предпринимателю из Кочек. Муж напился и вызвал такси к дому разлучника. А там во дворе увидел его автомобиль - Mercedes-Benz С200.

- Подыскал камень, которым разбил стекло левой передней двери автомобиля и имеющейся при себе зажигалкой поджег чехол на переднем водительском сиденье автомобиля, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Кочковского района Денис Кислицын.

Убедившись, что машина загорелась, поджигатель также на такси вернулся в Новосибирск. Но за уничтожение чужого имущества в итоге пришлось отвечать на суде.

Ранее судимый мститель получил 2 года лишения свободы условно. А 250 тысяч – так оценили иномарку 2000 года выпуска – компенсировал владельцу машины.

ИСТОЧНИК KP.RU