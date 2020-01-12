Новосибирец погиб, напоровшись на собственную лыжу в Шерегеше

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:13:52+03:00

Во время неудачного маневра горнолыжник рассек себе бедро. Его доставили в больницу, но спасти не смогли

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска погиб из-за неудачного маневра в Шерегеше. Трагедия на горнолыжном курорте произошла 11 января.

По данным пресс-службы Таштагольского района, мужчина катался на горе Зеленой. На развилке он внезапно изменил маршрут, этот маневр стал роковым. В результате сибиряк упал, распоров бедро о собственную лыжу.

В 11.42 сигнал о ЧП получили спасатели, которые примчались к месту происшествия на снегоходе. Пострадавшему оказали первую помощь, затем спустили его со склона на специальных санях «Акья». Скорая помощь доставила горнолыжника в больницу, где ему сделали операции. К сожалению, она не спасла любителя спорта: в 18.43 он умер в реанимации. Мужчине было 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU