В Новосибирске поймали вора-гурмана, позарившегося на сыр

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:41:14+03:00

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Подведены итоги работы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в усиленном на время новогодних каникул режиме. Все возникающие угрозы были предотвращены, группы быстрого реагирования прибывали на объекты по тревожным вызовам в установленное время. Наиболее серьёзными предотвращёнными правонарушениями за это время были кражи и конфликты.

Так, 03.01.2020г. из супермаркета на Горском микрорайоне находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина попытался вынести без оплаты три бутылки пива на общую сумму: 900 рублей. Воришка был задержан гвардейцами и передан полицейским.

В другом магазине Ленинского района молодой человек попытался украсть уже закуску – сыр разных сортов, всего на 2200 руб., но также был задержан и передан в полицию.

В Дзержинском районе молодая девушка, видимо обделённая Дедом Морозом, решила сама добыть себе рождественские подарки, для чего похитила в парфюмерном салоне косметику на 4349 рублей. Радость от подарков была не долгой, её также задержали бойцы ГБР ГВАРДИИ и передали полицейским.

Подготовка к охране в усиленном режиме начинается в середине ноября, а заканчиваются мероприятия обязательным подведением итогов. Для своевременного прибытия на объекты пультовой охраны в условиях пробок в предпраздничные и праздничные дни дополнительно выводились на маршруты до четырёх экипажей ГБР, задействованный резерв усилений постов физической охраны составил 64 человека. Все праздничные дни усиленно проверяется и работа личного состава на постах — в непрерывном режиме. А 01.01.2020г., как и на протяжении последних двадцати лет, весь руководящий состав Агентства, включая директоров, начальников служб и кураторов, в 8:00 провёл развод постов на объектах физической охраны и поздравил личный состав с Новым годом!

ИСТОЧНИК KP.RU