Безработный новосибирец похитил еду на 6 тысяч рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:58:16+03:00

Преступление совершено в Барабинске. Полиция быстро нашла виновника и забрала криминальную добычу

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В Барабинске полиция задержала безработного, который ограбил магазин.

Преступление зафиксировано 11 января в 17.05 в переулке Водопроводном.

- Один из посетителей открыто похитил продукты питания на сумму более 6 тысяч рублей, после чего скрылся. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудниками полиции, - сообщает областное Управление МВД России.

Грабителем оказался безработный и ранее судимый житель Новосибирска. Ему - 34 года.

Полиция изъяла похищенное и возбудило уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU