Безработный новосибирец похитил еду на 6 тысяч рублей
Преступление совершено в Барабинске. Полиция быстро нашла виновника и забрала криминальную добычу
Житель Новосибирска ограбил магазин в Барабинске.Фото: Архив "КП"
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В Барабинске полиция задержала безработного, который ограбил магазин.
Преступление зафиксировано 11 января в 17.05 в переулке Водопроводном.
- Один из посетителей открыто похитил продукты питания на сумму более 6 тысяч рублей, после чего скрылся. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудниками полиции, - сообщает областное Управление МВД России.
Грабителем оказался безработный и ранее судимый житель Новосибирска. Ему - 34 года.
Полиция изъяла похищенное и возбудило уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU