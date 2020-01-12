Пенсионный минимум в Новосибирской области составил 9,5 тысяч рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:47:37+03:00

С 2020 года в Новосибирской области - новый МРОТ. Фото: Евгения САВИНА

С нового года в регионе изменились минимальная пенсия и зарплата

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в регионе действует пенсионный минимум, не достигающий десятитысячного значения. Это сумма, которую в октябре установили депутаты Заксобрания области.

«…установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020 год в размере 9 487 рублей», - цитируют закон издание Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.

Кроме этого, в регионе вырос минимальный размер оплаты труда. В области нет нормативных актов, которые определяли бы МРОТ на местном уровне, так что действует федеральный размер «минималки» — 12 130 рублей. Учитывая районный коэффициент, она составляет 15 162 рубля. В 2019 году МРОТ в области равнялся 14 100 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU