Пенсионный минимум в Новосибирской области составил 9,5 тысяч рублей
В 2020 году в регионе действует пенсионный минимум, не достигающий десятитысячного значения. Это сумма, которую в октябре установили депутаты Заксобрания области.
«…установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020 год в размере 9 487 рублей», - цитируют закон издание Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.
Кроме этого, в регионе вырос минимальный размер оплаты труда. В области нет нормативных актов, которые определяли бы МРОТ на местном уровне, так что действует федеральный размер «минималки» — 12 130 рублей. Учитывая районный коэффициент, она составляет 15 162 рубля. В 2019 году МРОТ в области равнялся 14 100 рублям.
ИСТОЧНИК KP.RU