Новосибирец снялся во «Вторжении» Бондарчука за 1,5 тысяч рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:18:35+03:00

Аркадий Тимофеев переехал в Москву, чтобы сделать актерскую карьеру. Начинает он с эпизодических ролей и съемок в массовках

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В нашумевшем фильме Федора Бондарчука «Вторжение» снялся переехавший в Москву житель Новосибирска. Аркадий Тимофеев задействован в одной из массовых сцен.

Съемки проходили в ресторане. В интервью КП-Новосибирск Тимофеев отметил, что работа шла не в павильоне, а именно в настоящем московском ресторане. Работали там ночью. Режиссер произвел на сибиряка приятное впечатление.

- Когда идет процесс, он - строгий. Если все выполняется нормально, он спокойно на все реагирует, - сказал КП-Новосибирск начинающий актер.

Фильм вышел на большие экраны текущей зимой, а съемки проходили год назад. По словам Тимофеева, его работа длилась около 12 часов, за свое участие он получил порядка 1,5 тысяч рублей.

В столицу Аркадий Тимофеев переехал после того, как исполнил одну из главных ролей в фильме «Новый год не наступит никогда». Это комедия, которую снял новосибирский режиссер Филипп Дмитриев.

В столицу Аркадий Тимофеев переехал после роли в фильме «Новый год не наступит никогда».Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU