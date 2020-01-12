Аномальное тепло и снегопады придут в Новосибирск
Синоптики прогнозируют потепление до -5°С
В Новосибирске снова тепло.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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К середине зимы в Новосибирске ожидается аномальное для января тепло.
По данным портала Gismeteo, в понедельник 13 января в Новосибирске будет -15°С -16°С. На следующий день прогнозируется потепление до -11°С. Еще за сутки температура может поднять до -8°С, а к четвергу 16 января синоптики прочат температуру в -5°С -7°С.
На каждый из этих дней синоптики прогнозируют выпадение снега. При этом к четвергу осадки могут стать довольно обильными.
ИСТОЧНИК KP.RU