Аномальное тепло и снегопады придут в Новосибирск

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:25:22+03:00

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К середине зимы в Новосибирске ожидается аномальное для января тепло.

По данным портала Gismeteo, в понедельник 13 января в Новосибирске будет -15°С -16°С. На следующий день прогнозируется потепление до -11°С. Еще за сутки температура может поднять до -8°С, а к четвергу 16 января синоптики прочат температуру в -5°С -7°С.

На каждый из этих дней синоптики прогнозируют выпадение снега. При этом к четвергу осадки могут стать довольно обильными.

ИСТОЧНИК KP.RU