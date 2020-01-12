Серию ограблений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:42:21+03:00

Его вместе с подельником задержали сотрудники МВД. Полицейские насчитали три преступления за два дня

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Серию преступлений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии. Три факта зарегистрировано в полиции 10 и 11 января.

Сначала на улице Гоголя неизвестный попытался отобрать сумку у женщины. На следующий день на улице Доватора грабитель отнял у 19-летнего подростка мобильный телефон. Вскоре на улице Комбинатской уже двое налетчиков выхватили сумку у 82-летней пенсионерки. Добычей преступников стали мобильник, документы и 2 тысячи рублей.

- Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по Проспекту Дзержинского по приметам для проверки был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые в совершении преступлений, - сообщает Управление МВД России по Новосибирской области.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU