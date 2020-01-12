Серию ограблений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии
Серию преступлений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии. Три факта зарегистрировано в полиции 10 и 11 января.
Сначала на улице Гоголя неизвестный попытался отобрать сумку у женщины. На следующий день на улице Доватора грабитель отнял у 19-летнего подростка мобильный телефон. Вскоре на улице Комбинатской уже двое налетчиков выхватили сумку у 82-летней пенсионерки. Добычей преступников стали мобильник, документы и 2 тысячи рублей.
- Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по Проспекту Дзержинского по приметам для проверки был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые в совершении преступлений, - сообщает Управление МВД России по Новосибирской области.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU