2020-01-12T06:53:09+03:00
Общество

Планы чиновников: среднюю зарплату новосибирцев поднять до 77 тысяч

Правда, срок на такое увеличение доходов – до 2030 года
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Чиновники запланировал среднюю зарплату в регионе в 2030 году.Чиновники запланировал среднюю зарплату в регионе в 2030 году.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Снизить безработицу до 5%, а бедность – до 4,4%. Увеличить начисленную заработную плату в 2,2 раза. Эти цифры входят в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области. Ее утвердило областное правительство.

Стратегия рассчитана на период до 2020 года. Увеличение зарплаты прописано – к уровню 2018 года. По данным облстата, тогда ее средний уровень для жителей региона составлял 35 264 рубля. То есть, по планам авторов стратегии, за десять лет она должна подняться до 77 580 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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