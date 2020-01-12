2020-01-12T06:24:03+03:00
Общество

Междугородний автобус бросил пассажирку на трассе посреди пути

Сотрудники новосибирской полиции остановили водителя, и тот вернулся за женщиной
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пассажирка осталась на трассе.Пассажирка осталась на трассе.
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Пассажирка, севшая в междугородний автобус, осталась на улице.

Направлялась она из Маслянино в Новосибирск. Во время остановки в Черепаново зашла на вокзал, а выйдя, уже не нашла своего автобуса – тот уехал.

Пассажирка поспешила найти попутку и на ней домчалась до ближайшего поста ДПС. Быстро объяснила суть инцидента, и сотрудники пришли на помощь. По рации они связались с сослуживцами, которые дежурили на трассе впереди.

- Полицейские остановили указанный автобус, объяснили водителю причину остановки, помогли развернуться и попросили вернуться за отставшей пассажиркой. В итоге водитель забрал женщину на посту ДПС и благополучно продолжил движение по маршруту, - сообщает областное управление МВД России.

После этой истории женщина позвонила на «телефон доверия» МВД, чтобы поблагодарить сотрудников вернувших ей автобус: старшего лейтенанта Виталия Шмакова и сержанта Романа Шагиняна.

Женщина передала свою благодарность полицейским. ФОТО: МВД.

Женщина передала свою благодарность полицейским. ФОТО: МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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