«Повалила на землю и стала кусать»: собака разорвала ногу сибирячке возле детсада

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:07:03+03:00

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Сибирячку покусала огромная собака, когда она шла забирать ребенка из детского сада. Пес набросился на женщину в районе пересечения улиц Юбилейная и Демьяна Бедного в городе Карасук в Новосибирской области.

— Моя родственница 25 декабря в районе шести часов вечера шла забирать ребенка из сада, когда ей на встречу из чужого двора выскочил огромный пес. Он начал на нее рычать, повалил на землю. Она успела спрятать руки и лицо: тогда пес сильно вцепился ей в ногу. В один момент в переулок вошли две женщины, но, вместо того, чтобы помочь, они просто посмотрели на это и ушли обратно! — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, родственница пострадавшей сибирячки. — Когда пес отпустил ее и начал просто ходить рядом, то моя родственница стала изо всех сил звать на помощь. Тогда на ее крики выскочили два молодых человека. Как оказалось позже, одному из парней вообще было 17 лет, но он все равно не побоялся, и бросился спасать попавшую в беду женщину. В итоге, от собаки ее удалось отбить. Еще одна местная жительница завела ее в свой гараж и оказала ей первую помощь.

После этого происшествия пострадавшая сибирячка обратилась в больницу. По словам родственников, она не запомнила практически ничего: породу собаки и был ли на ней ошейник. Помнила только красные, налитые кровью глаза. Медики прописали женщине курс уколов — ей придеться проходить его несколько месяцев.

Пес набросился на женщину в районе пересечения улиц Юбилейная и Демьяна Бедного. Фото: https://mapdata.ru/

Семья девушки не захотела так просто мириться с произошедшим. Ведь, как выяснилось позже, у собаки все же есть хозяин. На пост в соцсетях, в котором родные пострадавшей описали случившуюся ситуацию и попросили откликнуться кого-нибудь, кто мог видеть этого пса в данной местности, отреагировало много людей. Так им удалось найти парня, который помог отбить молодую маму от агрессивного пса.

— Этот молодой человек и другие очевидцы сказали, что хозяин пса, который оказался алабаем, все же появился на месте происшествия и знал, что случилось. Но он даже не поинтересовался состоянием пострадавшей женщина. Просто забрал собаку и ушел, — рассказала Татьяна. — А некоторые местные жители утверждали, что животное сперва покусало его самого: он зашел в вольер, чтобы покормить собаку, а она на него набросилась. И пока он приходил в себя, выбежала на улицу. Сейчас люди пишут, что до сих пор видят в этой местности данного пса. А это очень опасно! Ведь рядом детский сад, не так далеко школа — там часто гуляют дети.

По словам Татьяны, ее основными задачами было найти тех, кто помог отбиться от пса, чтобы отблагодарить, и найти хозяина собаки, чтобы призвать его к ответственности.

— Когда мы уже домой вызывали полицию, то нам сказали, что к ответственности хозяина привлечь будет трудно. Но мы хотим справедливости. А иначе как получается: его огромная собака напала на улице на женщину, на мать двоих детей, — утверждает Татьяна. — Сейчас у нее постоянные уколы, а если бы последствия оказались хуже? Мы считаем, что владелец животного должен ответить за произошедшее. Его пес действительно опасен для окружающих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU