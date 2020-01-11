2020-01-11T21:40:44+03:00
Происшествия

«Еле успели отбежать»: в Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы

Момент происшествия сняли на видео очевидцы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Рабочим едва удалось избежать травм. Фото: Кадр из видеоРабочим едва удалось избежать травм. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Вечером 11 января в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. На одной из стройплощадок на Горском жилмассиве с конструкций начали падать стройматериалы — рабочим едва удалось избежать травм.

— Начали падать стройматериалы, два человека буквально за доли секунды успели отпрыгнуть от летящих на них предметов, рухнувших с высоты в несколько метров, — передает слова очевидца событий паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Досталось лишь автомобилю с «миксером»: на его корпусе осталась глубокая вмятина.

На корпусе автомобиля осталась глубокая вмятина. Фото: "АСТ-54"

На корпусе автомобиля осталась глубокая вмятина. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие люди написали о том, что строителям очень повезло, ведь эта ситуация могла закончиться куда печальнее:

— У них сегодня второй день рождения.

— Может быть, техника безопасности была нарушена.

— Хорошо, что пронесло. А то могло быть гораздо хуже, — пишут люди.

В Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Еле успели отбежать»: в Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы
«Они врезаются в окна домов»: новосибирские волонтеры спасают прилетевших щуров и снегирей
«Они скулили от страха»: хозяин засунул щенков в мешок и бросил их в электричке
Не понимает, где находится: в Новосибирске пропал глухонемой парень
«Нафиг комплексы»: сибирячка станцевала тверк на подземной парковке
«Машины потом изо льда выковыривать»: в Новосибирске придомовую парковку залило водой
«Никакого фотошопа»: сибирячка подожгла себе руки ради эффектных фото
В Новосибирске столкнулись автобус и трамвай, а потом их протаранил другой автобус
Первое в десятилетии: новосибирец снял на видео лунное затмение 11 января 2020 года
«Виновата колея?»: в аварии на ОбьГЭСе пострадали два человека
В Новосибирске ищут женщину в очках, которая пропала в канун Нового года
«Можно смотреть вечно»: белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети
«Она мучается и медленно умирает от рака»: смертельно больная сибирячка просит забрать к себе ее любимца
«Ребенок 11 суток без сознания»: двухлетняя девочка из Казахстана после лечения кариеса впала в кому
«Она была без сознания»: стали известны подробности падения девочки в колодец
«Слава Богу, там не было ребенка»: после столкновения с тягачом хонда повисла на разделителе
«Уткнулись оба в телефон»: пассажира метро возмутили родители, не обращавшие внимание на дочку