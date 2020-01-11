«Еле успели отбежать»: в Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:40:44+03:00

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Вечером 11 января в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. На одной из стройплощадок на Горском жилмассиве с конструкций начали падать стройматериалы — рабочим едва удалось избежать травм.

— Начали падать стройматериалы, два человека буквально за доли секунды успели отпрыгнуть от летящих на них предметов, рухнувших с высоты в несколько метров, — передает слова очевидца событий паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Досталось лишь автомобилю с «миксером»: на его корпусе осталась глубокая вмятина.

На корпусе автомобиля осталась глубокая вмятина. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие люди написали о том, что строителям очень повезло, ведь эта ситуация могла закончиться куда печальнее:

— У них сегодня второй день рождения.

— Может быть, техника безопасности была нарушена.

— Хорошо, что пронесло. А то могло быть гораздо хуже, — пишут люди.

В Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU