«Еле успели отбежать»: в Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы
Вечером 11 января в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. На одной из стройплощадок на Горском жилмассиве с конструкций начали падать стройматериалы — рабочим едва удалось избежать травм.
— Начали падать стройматериалы, два человека буквально за доли секунды успели отпрыгнуть от летящих на них предметов, рухнувших с высоты в несколько метров, — передает слова очевидца событий паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Досталось лишь автомобилю с «миксером»: на его корпусе осталась глубокая вмятина.
На корпусе автомобиля осталась глубокая вмятина. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие люди написали о том, что строителям очень повезло, ведь эта ситуация могла закончиться куда печальнее:
— У них сегодня второй день рождения.
— Может быть, техника безопасности была нарушена.
— Хорошо, что пронесло. А то могло быть гораздо хуже, — пишут люди.
В Ленинском районе на рабочих упали стройматериалы.
ИСТОЧНИК KP.RU