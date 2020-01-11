2020-01-11T19:41:39+03:00
Общество

«Они скулили от страха»: хозяин засунул щенков в мешок и бросил их в электричке

К машинисту электропоезда щенков отнесли неравнодушные пассажиры
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки спасли щенков, которых бросили в электричке. Фото: Полина ИгнатоваСибиряки спасли щенков, которых бросили в электричке. Фото: Полина Игнатова
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Сибиряки спасли щенков, которых неизвестный мужчина засунул в пакет и оставил в электричке. А машинист электропоезда смог сделать поистине невозможное: найти хозяев для почти дюжины малышей!

— Я ехала в электричке, когда в один момент на станции Совхозная в вагон зашел мужчин с пакетами, оставил их там и сразу же вышел. Я и еще несколько пассажиров подошли посмотреть, что там внутри, но такого мы никак не ожидали увидеть. В пакете было 11 или 12 маленьких щенков! — рассказала КП-Новосибирск Полина Игнатова, пассажирка электрички. — Они были очень напуганы, буквально скулили от страха.

Неравнодушные сибиряки приняли решение отнести малышей к машинисту, чтобы он предпринял какие-то меры. И у него это, в итоге, отлично получилось.

— Машинист по громкой связи на весь поезд объявил, что найдены щенки. Спрашивал, не нужны ли они кому-нибудь, — вспоминает Полина. — В итоге, пока электричка ехала, всех щенков разобрали.

Об этой истории стало известно в социальных сетях. В комментариях под постом в паблике Вконтакте «ЧП Новосибирск» многие люди написали о том, что поступок машиниста достоин уважения. А вот тот, кто бросил щенков в пакете — поступил крайне плохо:

— Вот бывают же такие бесчувственные люди!

— Ну, хоть не на мороз выкинули.

— Спасибо хочется сказать добрым людям и машинисту, — пишут подписчики группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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