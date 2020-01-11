«Нафиг комплексы»: сибирячка станцевала тверк на подземной парковке
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк сняла ролик под трек популярного российского исполнителя Егора Крида «Зажигалки». За день видео сибирячки набрало почти 43 тысячи просмотров в соцсетях.
Девушка станцевала тверк в своих любимых леопардовых шортиках. Причем для этого она выбрала весьма нестандартную локацию — подземную парковку.
Подписчикам танец Насти понравился. В комментариях под роликом многие из них написали, что с каждым разом ее выступления становятся все притягательнее:
— Как всегда — это просто каеф.
— У меня аж слюнки потекли.
— Настя — молодей! Нафиг комплексы! — пишут люди.
Напомним, Анастасия Мазалюк — танцовщица, родом из Новосибирска, не так давно переехала в Москву. Теперь она преподает там хореографию. В своих соцсетях Настя часто выкладывает ролики со своими танцами: регулярно они набирают большие просмотры.
Сибирячка станцевала тверк на подземной парковке.
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Ролик девушек уже набрал около 70 тысяч просмотров в соцсетях и более сотни комментариев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU