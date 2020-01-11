«Нафиг комплексы»: сибирячка станцевала тверк на подземной парковке

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:17:14+03:00

Настя Мазалюк станцевала тверк в леопардовых шортиках. Фото: Кадр из видео

За день ролик набрал почти 43 тысячи просмотров

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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк сняла ролик под трек популярного российского исполнителя Егора Крида «Зажигалки». За день видео сибирячки набрало почти 43 тысячи просмотров в соцсетях.

Девушка станцевала тверк в своих любимых леопардовых шортиках. Причем для этого она выбрала весьма нестандартную локацию — подземную парковку.

Подписчикам танец Насти понравился. В комментариях под роликом многие из них написали, что с каждым разом ее выступления становятся все притягательнее:

— Как всегда — это просто каеф.

— У меня аж слюнки потекли.

— Настя — молодей! Нафиг комплексы! — пишут люди.

Напомним, Анастасия Мазалюк — танцовщица, родом из Новосибирска, не так давно переехала в Москву. Теперь она преподает там хореографию. В своих соцсетях Настя часто выкладывает ролики со своими танцами: регулярно они набирают большие просмотры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754116" frameborder="0"></iframe> Сибирячка станцевала тверк на подземной парковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU