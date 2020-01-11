2020-01-11T14:47:05+03:00
Происшествия

«Машины потом изо льда выковыривать»: в Новосибирске придомовую парковку залило водой

Происходящее сняли на видео очевидцы события
Алена КУЛЕШОВА
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Парковку для автомобилей на придомовой территории буквально заливает водой. Фото: Кадр из видеоПарковку для автомобилей на придомовой территории буквально заливает водой. Фото: Кадр из видео
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Вечером 11 января на улице Учительской в Новосибирске прохожие заметили, как парковку для автомобилей на придомовой территории буквально заливает водой. Сибиряки предположили, что виной этому может быть какая-либо коммунальная авария.

— Около дома номер 10 по улице Учительская вода заливает парковку, — пишет очевидец событий в паблике «Инцидент Новосибирск». — Судя по всему, произошла какая-то коммунальная авария.

В комментариях под постом девушки люди отметили, что когда вся эта вода застынет, машины будет очень трудно освободить ото льда. А некоторые сибиряки и вовсе не смогли удержаться от иронии по этому поводу:

— Это ранняя весна, все в порядке.

— Машины потом оттуда выковыривать трудно будет.

— Зато у людей теперь будет свой личный каток, — пишут пользователи соцсетей.

В Новосибирске придомовую парковку залило водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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